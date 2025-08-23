Boniface, il Milan prende tempo. Tare: "Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"

"Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore, le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta". Così il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima di Milan-Cremonese su Victor Boniface. Nella mattinata di sabato il nigeriano ha ultimato anche il terzo round di visite mediche ma il club rossonero non ha ancora deciso se tesserare o meno l'attaccante in uscita dal Bayer Leverkusen. Gli ulteriori controlli medici non hanno chiarito i dubbi della dirigenza in merito alle condizioni del 24enne che lo scorso anno ha giocato 'solo' 27 partite a causa dei tanti stop fisici. Senza dimenticare che Boniface si è rotto il legamento crociato per ben due volte in carriera (l'ultimo nella stagione 2020/21). Per questo le visite svolte si sono focalizzate specialmente sulle condizioni del ginocchio sinistro. "Le sue qualità sono indiscutibili - ha proseguito Tare - A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri".