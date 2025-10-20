Udinese, primo gol per Zaniolo: "La mia rivincita"

"Ci tenevo innanzitutto a dedicare questo gol alla mia famiglia, che mi è sempre accanto. Per me è una rivincita rispetto alla partita contro il Cagliari, dove ho sbagliato un gol che poteva valere tre punti, ma il calcio ti dà subito l'occasione per riscattarsi. Volevamo vincere, ma abbiamo trovato un'ottima Cremonese, questo è un campo difficile e un punto è sempre meglio di zero". Così Nicolò Zaniolo commenta soddisfatto la sua prima rete in campionato con la maglia dell'Udinese. "Udine è una bellissima piazza, ho trovato uno splendido club e uno splendido gruppo che lavora bene e mi ha fatto subito sentire a mio agio. Ringrazio per l'opportunità che l'Udinese mi ha dato, cerco di ripagarla ogni giorno. Non abbiamo raccolto finora i punti che meritiamo, ma continuando così alla lunga possiamo dire la nostra", ha aggiunto. "Gli errori si fanno, li fanno tutti. Sono consapevole di aver sbagliato in passato, ma mi sento maturato, ora ho un figlio e sento la responsabilità per lui. Mi sento cresciuto, non ancora al 100%, ma sono felice così", ha concluso Zaniolo ai canali del club.