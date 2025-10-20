Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"

"Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille". E' il videomessaggio di José Mourinho, oggi allenatore del Benfica, ma con un passato nella Roma con la quale ha vinto una Conference League, e al quale è stato attribuito il premio 'Eccellenze mediterraneo'.