Bari, dopo il ko di Reggio Emilia squadra in ritiro

Tutti in ritiro: dopo la debacle sul campo della Reggiana, il Bari andrà da domani ad allenarsi a Castel di Sangro, in Abruzzo. La squadra riprende oggi la preparazione al San Nicola (a porte chiuse) in vista della gara di domenica in casa contro il Mantova. I deludenti risultati dell'avvio di stagione e la classifica molto deficitaria rendono la panchina del tecnico Fabio Caserta a rischio se non si registrerà una rapida inversione di rotta sul piano della raccolta dei punti e del gioco, finora molto modesto.