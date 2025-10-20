Logo SportMediaset

Calcio

Italia Femminile, Giacinti: "Delusa dalla mancata convocazione agli Europei"

20 Ott 2025 - 22:05
© Getty Images

© Getty Images

"Non so il perché e purtroppo mi dispiace non sapere la motivazione. Non ho ricevuto alcuna chiamata, sono un po' delusa e non me l'aspettavo. Pensavo di meritarmi almeno una risposta". Così Valentina Giacinti, ex centravanti della Roma femminile oggi al Galatasaray, nel commentare la mancata convocazione con la nazionale italiana all'Europeo di calcio di quest'estate. Giacinti è stata premiata oggi a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura con il Premio Eccellenze Mediterraneo.

