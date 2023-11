Milan, Kalulu operato al tendine del retto femorale sinistro: out quattro mesi

"L'intervento, eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, è perfettamente riuscito"

© Getty Images Stefano Pioli non potrà contare su Pierre Kalulu per almeno quattro mesi. "AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro - si legge in un comunicato del club rossonero -. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni". "I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi", prosegue la nota.

Come si temeva, dunque, per l'infortunio di Kalulu i tempi saranno piuttosto lunghi. Una situazione che insieme al ko di Pellegrino complica notevolmente i piani di Pioli e che molto probabilmente costringerà i dirigenti rossoneri a cercare subito un rimpiazzo nel mercato invernale per tamponare l'emergenza in difesa. Profili alla mano, i nomi sul taccuino di Moncada per gennaio sono quelli di Lloyd Kelly, Maxime Estève e Konstantinos Koulierakis, ma nelle prossime settimane la lista dei giocatori nel mirino rossonero potrebbe allungarsi ancora.

Dopo l'operazione di Kalulu e lo stop di Pellegrini, del resto, a Milanello i difensori rimasti a disposizione di Pioli sono solo Tomori, Thiaw e il "fragile" Kjaer. Troppo pochi per pensare di continuare così per molto tempo.