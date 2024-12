Milan, risentimento al flessore sinistro per Leao: "Torno presto"

GLI ALTRI INFORTUNATI

In attesa degli esami che farà Leao, la lista degli assenti in vista del match di domenica prossima contro la Roma e soprattutto della semifinale contro la Juve si accorcia. Morata e Torriani hanno saltato la trasferta di Verona per una tonsillite quindi le loro condizioni non preoccupano e per la gara di San Siro coi giallorossi dovrebbero tornare a disposizione anche Pulisic ("Sono positivo" ha detto Fonseca), Jovic e soprattutto Bennacer ("Ci siamo, ci siamo" ha confermato Enzo Raiola), mentre saranno ancora indisponibili Musah e Loftus-Cheek (lesione al bicipite femorale), per cui si punta al recupero per la Supercoppa. Servirà un miracolo invece per vedere Okafor in campo a Riyadh.