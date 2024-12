Milan, continua la contestazione dei tifosi: altri cori contro Cardinale al Bentegodi

Continua la contestazione in casa Milan. Dopo la manifestazione che ha seguito Milan-Genoa e i tanti cori in occasione della festa per i 125 anni del club, il tifo organizzato rossonero prosegue la propria battaglia contro la proprietà. Sin dai primi minuti della sfida contro il Verona infatti, i supporters hanno intonato i cori divenuti ormai noti come "Questa società non ci merita", "Noi non siamo americani" e "Cardinale devi vendere". Solo poche ore fa RedBird, il fondo presieduto da Gerry Cardinale e proprietario del Milan, ha annunciato di completato il rifinanziamento del Vendor Loan con Elliott investendo altri 170 milioni euro. Nel mirino anche i calciatori, anch'essi non risparmiati da cori dai toni duri come "Tirate fuori i cog***ni" e "Ci avere rotto il ca**o".