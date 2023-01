Milan, infortunio per Bennacer: derby a forte rischio

VERSO INTER-MILAN

Piove sul bagnato in casa rossonera, il centrocampista algerino si ferma per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro

Gennaio 2023 è il mese più nero per il Milan. 18 gol subiti fanno dei rossoneri la peggior difesa d'Europa, sei gare senza vittoria, terzo posto in classifica condiviso con Atalanta e Lazio e zona Champions sempre più a rischio, ma le cattive notizie non arrivano solo dal campo. Ismael Bennacer si è fermato infatti per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro ed è a fortissimo rischio per il derby contro l'Inter di domenica sera. Il club farà di tutto per recuperarlo, nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per valutare bene l’entità dell'infortunio, ma in casa rossonera c'è grande pessimismo.

Dopo aver saltato l’ultima gara contro il Sassuolo per squalifica, il centrocampista algerino rischia quindi di dover dare forfait anche contro i nerazzurri e di complicare non poco i piani di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno anche di Tomori e che pensa a un cambio di modulo passando al centrocampo a tre per la sfida contro la squadra di Inzaghi.

Senza Bennacer il tecnico rossonero, se confermerà l’intenzione espressa dopo l'umiliazione coi neroverdi di "cambiare qualcosa", dovrebbe puntare sul terzetto formato da Tonali, Krunic e Pobega, ma chissà che l'assenza dell'algerino non possa finalmente regalare una maglia da titolare a Vranckx, che come tutti gli acquisti estivi dei rossoneri sta giocando con il contagocce e fatica a trovare spazio.

Di certo alla peggiore squadra d'Europa del 2023 serve una rivoluzione, una scossa. Pioli ci lavorerà in questi giorni a Milanello cercando di ritrovare solidità e spirito di gruppo per uscire da questo mese da incubo a testa alta, di certo l'assenza di Bennacer peserà molto, ma per il tecnico almeno una buona notizia c'è: la partita contro l'Inter si gioca il 5 febbraio.

Vedi anche Milan Milan, la difesa fa acqua: Pioli pensa al centrocampo a tre