Milan, problemi all'anca per Tomori: è a forte rischio per il derby

MILAN

Gli esami a cui si è sottoposto il difensore inglese hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra

© Getty Images Il Milan perde Fikayo Tomori, uscito nel corso del primo tempo nel match contro la Lazio. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore inglese hanno evidenziato la lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Una nuova valutazione verrà effettuata tra 7 giorni, ma quasi certamente sarà costretto a saltare il derby in programma il 5 febbraio. Notizie più incoraggianti per quanto riguarda altri due difensori: nulla di grave per Calabria, per il quale si tratta solo di una botta al polpaccio, mentre Theo Hernandez da giovedì dovrebbe tornare in gruppo.

Pioli ha perso il suo Milan e anche dall'infermeria arrivano cattive notizie. Tomori, sebbene non stesse attraversando un gran momento di forma, è comunque un punto fermo della squadra, uno dei segreti dell'incredibile cavalcata della passata stagione. Una grave perdita in un momento davvero complicato: sfumata la Supercoppa, eliminato dalla Coppa Italia e staccatissimo dal Napoli capolista, al Milan non rimanere che giocarsi al meglio le chance in Champions League e conquistare a tutti i costi un posto nelle prime quattro. Quest'ultimo obiettivo, che fino a un paio di settimane fa sembrava blindato, è ora a fortissimo rischio.

Per Tomori si tratta del terzo infortunio subito all'anca in carriera: il primo nel 2019/2020 quando giocava al Chelsea, il secondo l'anno scorso con il Milan al muscolo otturatore e il terzo quello rimediato ieri all'Olimpico contro la Lazio.