Grosso: "Vittoria pazzesca del Sassuolo, stiamo facendo cose incredibili"

"Oggi è stata una gara pazzesca, i ragazzi hanno scritto il loro nome nella storia del club. E' una ciliegina che stavamo cercando da un po', abbiamo affrontato una squadra fortissima che veniva da una partita di Champions dove qualcosa lasci. I ragazzi hanno fatto qualcosa di grande". Così l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso commenta a Dazn la vittoria in 10 contro l'Atalanta. "Oggi sono contento perché abbiamo messo un bel mattone a questo campionato e con una prestazione di grandissimo livello. Oggi tutti si meritano i complimenti, da chi è entrato a chi non è entrato", ha aggiunto. "E' chiaro che quando compi queste imprese l'avversario non è al top, ma oggi grande merito alla squadra", ha sottolineato Grosso. "Qualcuno se lo dimentica, ma noi veniamo dalla Serie B e stiamo facendo qualcosa di incredibile. Non ci vogliamo accontentare", ha concluso.