Attacco all'Iran, in Qatar la federcalcio annulla tutte le partite per motivi di sicurezza

La federazione calcistica del Qatar ha rinviato tutti i tornei e le partite fino a nuovo ordine a causa delle tensioni globali seguite agli attacchi USA-Israele contro l'Iran. La QFA non ha menzionato specificamente gli attacchi quando ha annunciato i rinvii delle partite su X, aggiungendo solo che le nuove date "saranno annunciate a tempo debito". Ci sono stati disagi all'aeroporto di Doha, in Qatar, e missili iraniani potrebbero essere stati intercettati sopra Doha sabato sera e domenica mattina. Domenica mattina, l'organo di governo del calcio asiatico ha rinviato i playoff del campionato continentale per club in Medio Oriente questa settimana.