Udinese, Runjaic: "Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti"
"Domani dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna. È un fattore importante nel calcio: se si lavora bene si può portarla dalla propria parte. Nelle ultime partite non abbiamo raccolto buoni risultati, ma gli avversari non hanno sempre fatto meglio di noi". Lo ha spiegato, in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, alla vigilia del posticipo con la Fiorentina. Una squadra, quella dei Viola, che "si sta allenando con applicazione e che è in buone condizioni fisiche". Runjaic ha aggiunto che alla squadra da lui allenata "è mancata decisione sotto porta e gli errori sono stati decisivi. Tre sconfitte consecutive non sono piacevoli, abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per farli", ha indicato lapidariamente. "Ci sono le basi per fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo", ha incalzato. Capitolo singoli. Migliorano le condizioni di Nicolò Zaniolo, già in crescita nell'ultima uscita contro il Bologna, mentre resta centrale il rientro di Keinan Davis. "È positivo che sia tornato in gruppo, non ha avuto fastidi e ho visto la sua voglia. È uno dei nostri leader, ha qualità uniche nella rosa. Non so se partirà titolare, abbiamo provato diverse soluzioni, ma sono certo che darà un grande contributo".
Tra i convocati per il match di domani c'è anche Kamara, altro recupero considerato importante per esperienza e carisma. Un passaggio veloce anche su Atta: il tecnico ha invitato a calibrare le aspettative. Alla prima stagione completa da titolare, il giocatore "ha fatto quello che ci aspettavamo, mostrando qualità e crescita. Può migliorare sotto porta, ma non va caricato di pressione: ha già giocato più minuti dell'intero scorso anno". Infine, una riflessione sul divario fisico tra squadre italiane ed estere: "Intensità ed energia sono la base, ma contano anche budget e caratteristiche della rosa. Le italiane hanno dimostrato di poter competere in Europa: le differenze non sono così grandi". La sfida contro la Fiorentina viene definita "delicata", con punti pesanti in palio per entrambe. "Non sarà semplice, come ogni gara di Serie A. Dobbiamo crederci fino all'ultimo secondo. Vogliamo approcciare la partita con intensità e concentrarci solo su ciò che possiamo controllare", ha concluso.