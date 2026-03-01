Udinese, Runjaic: "Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti"

01 Mar 2026 - 16:58

"Domani dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna. È un fattore importante nel calcio: se si lavora bene si può portarla dalla propria parte. Nelle ultime partite non abbiamo raccolto buoni risultati, ma gli avversari non hanno sempre fatto meglio di noi". Lo ha spiegato, in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, alla vigilia del posticipo con la Fiorentina. Una squadra, quella dei Viola, che "si sta allenando con applicazione e che è in buone condizioni fisiche". Runjaic ha aggiunto che alla squadra da lui allenata "è mancata decisione sotto porta e gli errori sono stati decisivi. Tre sconfitte consecutive non sono piacevoli, abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per farli", ha indicato lapidariamente. "Ci sono le basi per fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo", ha incalzato. Capitolo singoli. Migliorano le condizioni di Nicolò Zaniolo, già in crescita nell'ultima uscita contro il Bologna, mentre resta centrale il rientro di Keinan Davis. "È positivo che sia tornato in gruppo, non ha avuto fastidi e ho visto la sua voglia. È uno dei nostri leader, ha qualità uniche nella rosa. Non so se partirà titolare, abbiamo provato diverse soluzioni, ma sono certo che darà un grande contributo".

Tra i convocati per il match di domani c'è anche Kamara, altro recupero considerato importante per esperienza e carisma. Un passaggio veloce anche su Atta: il tecnico ha invitato a calibrare le aspettative. Alla prima stagione completa da titolare, il giocatore "ha fatto quello che ci aspettavamo, mostrando qualità e crescita. Può migliorare sotto porta, ma non va caricato di pressione: ha già giocato più minuti dell'intero scorso anno". Infine, una riflessione sul divario fisico tra squadre italiane ed estere: "Intensità ed energia sono la base, ma contano anche budget e caratteristiche della rosa. Le italiane hanno dimostrato di poter competere in Europa: le differenze non sono così grandi". La sfida contro la Fiorentina viene definita "delicata", con punti pesanti in palio per entrambe. "Non sarà semplice, come ogni gara di Serie A. Dobbiamo crederci fino all'ultimo secondo. Vogliamo approcciare la partita con intensità e concentrarci solo su ciò che possiamo controllare", ha concluso.

Ultimi video

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

02:34
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

02:42
DICH VITINHA IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Vitinha: "Si poteva fare qualcosa di più e loro sono troppo forti"

02:27
DICH GIOVANE IN MIX POST VER-NA 28/2 DICH

Giovane: "Felice per Lukaku, fare un assist per lui è un momento speciale"

01:34
DICH AKPA AKPRO IN MIX POST VER-NA 28/2 DICH

Akpa Akpro: "Prendere un gol quando la partita è finita fa male, in questa fa male male"

03:40
DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

03:16
DICH KALULU PRE ROMA DICH

Juve, Kalulu: "Bastoni non l'ho sentito. Per la Roma siamo pronti"

03:06
DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

I più visti di Calcio

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:03
Atalanta, Palladino: "Fatiche di Champions un alibi, l'inferiorità numerica è andata a loro vantaggio"
17:51
Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi, fu il primo allenatore italiano di Maradona
17:36
Grosso: "Vittoria pazzesca del Sassuolo, stiamo facendo cose incredibili"
16:58
Udinese, Runjaic: "Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti"
16:01
Milan, Leao: "Tre punti importanti, ora derby da vita o morte per il Milan"