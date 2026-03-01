Udinese, Runjaic: "Con la Fiorentina daremo tutto per fare punti"

"Domani dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna. È un fattore importante nel calcio: se si lavora bene si può portarla dalla propria parte. Nelle ultime partite non abbiamo raccolto buoni risultati, ma gli avversari non hanno sempre fatto meglio di noi". Lo ha spiegato, in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, alla vigilia del posticipo con la Fiorentina. Una squadra, quella dei Viola, che "si sta allenando con applicazione e che è in buone condizioni fisiche". Runjaic ha aggiunto che alla squadra da lui allenata "è mancata decisione sotto porta e gli errori sono stati decisivi. Tre sconfitte consecutive non sono piacevoli, abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per farli", ha indicato lapidariamente. "Ci sono le basi per fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo", ha incalzato. Capitolo singoli. Migliorano le condizioni di Nicolò Zaniolo, già in crescita nell'ultima uscita contro il Bologna, mentre resta centrale il rientro di Keinan Davis. "È positivo che sia tornato in gruppo, non ha avuto fastidi e ho visto la sua voglia. È uno dei nostri leader, ha qualità uniche nella rosa. Non so se partirà titolare, abbiamo provato diverse soluzioni, ma sono certo che darà un grande contributo".