Calcio
Milan
verso como-milan

Milan, sorpresa Fullkrug: si è allenato e potrebbe essere tra i convocati per il Como

Nonostante l’infrazione alla falange del piede di ieri (subito ridotta), il tedesco resta in ritiro con la squadra e domani può andare in panchina

di Marco Mugnaioli
14 Gen 2026 - 17:46

Martedì pomeriggio dopo l'allenamento del Milan in vista della trasferta di Como era arrivata la notizia dell'infortunio al piede di Niclas Fullkrug che avrebbe tenuto il tedesco appena arrivato dal West Ham ai box per qualche settimana, ma solo 24 ore più tardi, alla vigilia della sfida del Sinigaglia, dall'allenamento dei rossoneri arrivano notizie completamente opposte. A sorpresa il centravanti si è allenato col resto dei compagni, l’infrazione alla falange del piede (subito ridotta) fa male, ma la sua voglia di campo è tanta e il tedesco ha stretto i denti: stasera resta in ritiro con il resto della squadra e se dopo l’allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi, c’è la concreta possibilità che Allegri lo porti in panchina.

Già, perché se Fullkrug completerà il suo recupero lampo potrebbe essere molto utile per il tecnico rossonero, che se nel finale dovesse avere bisogno di aumentare il proprio potenziale offensivo potrebbe ripetere la mossa fatta qualche giorno fa contro il Genoa e mettere il tedesco al centro di un tridente formato da Leao (favorito per partire dal 1' su Nkunku) e Pulisic con il passaggio alla difesa a 4: "Questa può essere una soluzione, è una cosa a cui penso, ci stiamo lavorando - ha detto Allegri nella conferenza della vigilia, prima che l'attaccante si allenasse - Dipende dai momenti e dalle caratteristiche di chi ho a disposizione. Ora ho Fullkrug fuori, se schierassi 3 attaccanti non avrei nessuno in panchina". 

A proposito di difesa, contro la squadra di Fabregas torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro al posto di Pavlovic (che dopo lo scontro di Firenze ha nove punti di sutura in testa) e Gabbia a completare il terzetto. Sulla sinistra torna titolare Bartesaghi, dall'altra parte l'immancabile Saelemaekers (sempre titolare fin qui in stagione), così come tornano dall'inizio anche Fofana, Modric e Rabiot, che al Franchi erano partiti in panchina. 

