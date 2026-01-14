Allegri: "Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono"

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione
Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro Fabregas
Dopo il pareggio in extremis sul campo della Fiorentina, il Milan sarà impegnato domani sul campo del Como per il recupero della 16esima giornata. Sfida delicatissima e importantissima per mantenere la scia dell'Inter.
"Abbiamo 40 punti, li abbiamo meritati sul campo. È una buona base, bisogna pensare al girone di ritorno e fare punti che ci consentono di rimanere nelle prime quattro", ha esordito Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
Per quanto riguarda il bollettino degli infortunati, il tecnico rossonero ha precisato: "Fullkrug è fuori con Pavlovic. Quest'ultimo ha 9 punti in testa, Niclas ha questo pestone sul dito che lo terrà fuori oggi, speriamo per domenica. Altrimenti rientrerà con la Roma". Sul recupero di Gimenez, invece, i tempi sono ancora lunghi: "Sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo. Leao? Sta bene".
Allegri ha fatto poi il punto su cosa la sua squadra deve migliorare: "Bisogna riprendere a essere più cattivi in partita, ci sono momenti in cui siamo un po' fragili. Dobbiamo migliorare sia in attacco che in difesa, i giocatori hanno ottime qualità e devono essere convinti che il gruppo è forte".
Domani sera l'allenatore toscano affronterà per la prima volta Cesc Fabregas: "Nonostante alleni da 2-3 anni, sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Ma non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan".
Tornando sulla fragilità difensiva mostrata in queste ultime gare, Allegri ha spiegato: "Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Con la Roma in casa abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol... Il calcio è questo... Poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli". Il tecnico ha poi aggiunto: "Sono d'accordo sul fatto che per 8 volte siamo andati sotto ma anche per 8 volte abbiamo recuperato: dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto".
Per quanto riguarda il Como, ha destato molta curiosità la volontà di Fabregas di allargare il campo del Sinigaglia: "Non cambia assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, più spazio c'è e più è facile giocare. Affronteremo una squadra che è difficile giocarci contro: è la prima per possesso palla, è la miglior difesa. Loro non hanno la responsabilità di dover vincere: possono giocare tutte le partite con quella mentalità che gli ha impresso Fabregas".
Sulle possibili novità tattiche, Allegri ha parlato anche di difesa a quattro: "Questa può essere una soluzione, è una cosa a cui penso, ci stiamo lavorando, dipende dai momenti e dalle caratteristiche di chi ho a disposizione. Ora ho Fullkrug fuori, se schierassi tre attaccanti non avrei nessuno in panchina".
Infine, una battuta anche sul mercato: "La rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io. Sono felice dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine".
