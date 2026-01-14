Logo SportMediaset

Verso Como-Milan

Allegri: "Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono"

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro Fabregas 

14 Gen 2026 - 13:17

Dopo il pareggio in extremis sul campo della Fiorentina, il Milan sarà impegnato domani sul campo del Como per il recupero della 16esima giornata. Sfida delicatissima e importantissima per mantenere la scia dell'Inter

"Abbiamo 40 punti, li abbiamo meritati sul campo. È una buona base, bisogna pensare al girone di ritorno e fare punti che ci consentono di rimanere nelle prime quattro", ha esordito Massimiliano Allegri in conferenza stampa. 

Per quanto riguarda il bollettino degli infortunati, il tecnico rossonero ha precisato: "Fullkrug è fuori con Pavlovic. Quest'ultimo ha 9 punti in testa, Niclas ha questo pestone sul dito che lo terrà fuori oggi, speriamo per domenica. Altrimenti rientrerà con la Roma". Sul recupero di Gimenez, invece, i tempi sono ancora lunghi: "Sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo. Leao? Sta bene". 

Allegri ha fatto poi il punto su cosa la sua squadra deve migliorare: "Bisogna riprendere a essere più cattivi in partita, ci sono momenti in cui siamo un po' fragili. Dobbiamo migliorare sia in attacco che in difesa, i giocatori hanno ottime qualità e devono essere convinti che il gruppo è forte". 

Domani sera l'allenatore toscano affronterà per la prima volta Cesc Fabregas: "Nonostante alleni da 2-3 anni, sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Ma non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan". 

Tornando sulla fragilità difensiva mostrata in queste ultime gare, Allegri ha spiegato: "Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Con la Roma in casa abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol... Il calcio è questo... Poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli". Il tecnico ha poi aggiunto: "Sono d'accordo sul fatto che per 8 volte siamo andati sotto ma anche per 8 volte abbiamo recuperato: dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto". 

Per quanto riguarda il Como, ha destato molta curiosità la volontà di Fabregas di allargare il campo del Sinigaglia: "Non cambia assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, più spazio c'è e più è facile giocare. Affronteremo una squadra che è difficile giocarci contro: è la prima per possesso palla, è la miglior difesa. Loro non hanno la responsabilità di dover vincere: possono giocare tutte le partite con quella mentalità che gli ha impresso Fabregas". 

Sulle possibili novità tattiche, Allegri ha parlato anche di difesa a quattro: "Questa può essere una soluzione, è una cosa a cui penso, ci stiamo lavorando, dipende dai momenti e dalle caratteristiche di chi ho a disposizione. Ora ho Fullkrug fuori, se schierassi tre attaccanti non avrei nessuno in panchina". 

Infine, una battuta anche sul mercato: "La rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io. Sono felice dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine". 

