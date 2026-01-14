Allegri: "Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono"

Tornando sulla fragilità difensiva mostrata in queste ultime gare, Allegri ha spiegato: "Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Con la Roma in casa abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol... Il calcio è questo... Poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli". Il tecnico ha poi aggiunto: "Sono d'accordo sul fatto che per 8 volte siamo andati sotto ma anche per 8 volte abbiamo recuperato: dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto".