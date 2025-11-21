Il Birmingham svela il progetto stadio, Brady: "Farà divertire tifosi"

Il Birmingham City ha svelato oggi il progetto del nuovo stadio da 62mila posti. Costerà, complessivamente, almeno 2,5 miliardi di sterline (oltre 2,8 miliardi di euro): 1,2 miliardi di sterline solo per l'impianto e il resto per l'ammodernamento delle infrastrutture. "Sarà il cuore pulsante della città", ha annunciato il club guidato dal tycoon americano Tom Wagner e che annovera tra gli azionisti di minoranza anche l'ex stella dell'Nfl Tom Brady. Il Birmingham City powerhouse stadium sarà dotato di 12 ciminiere giganti e verrà realizzato a Bordesley Park, nella zona est di Birmingham, in tempo per la stagione 2030-31. "Insieme stiamo mettendo la città e il club sulla traiettoria verso la grandezza", ha dichiarato Wagner, secondo cui il nuovo stadio sarà un "faro di eccellenza per Birmingham sulla scena mondiale". Il progetto è stato presentato con un video promozionale con protagonisti Brady e Jude Bellingham, asso della nazionale inglese che ha militato proprio nel Birmingham. "Wow", dice il fuoriclasse del Real Madrid, mentre Brady assicura che i tifosi "si divertiranno un mondo" e che lo stadio attirerà le "più grandi star della musica".