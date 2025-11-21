Logo SportMediaset

Sassuolo, Fadera favorito su Laurientè per la sfida con il Pisa

21 Nov 2025 - 13:30

Doppia seduta di allenamento per i neroverdi del Sassuolo in vista del posticipo di lunedì in casa contro il Pisa. Sono da valutare le condizioni di Cristian Volpato e Daniel Boloca, fermi da alcune settimane, anche se sembra difficile una chiamata per la prossima gara. Saranno decisive le prossime ore. Conferma tra i titolari per il norvegese Kristian Thorsvestd, tornato dagli impegni con la sua nazionale, nella linea a tre del centrocampo completata da Nemanja Matic e Ismael Konè. In attacco sicuri Domenico Berardi e Andrea Pinamonti, mentre si giocano una maglia Armand Laurientè e Alieu Fadera, con quest'ultimo che sembra il favorito. In difesa laterali Muharemovic e Doig (in alternativa Candè), con la coppia centrale Walukiewicz- Idzes. Restano ai box Romagna, Skjellerup, Satalino oltre a Pieragnolo. Il Sassuolo andrà a caccia di quella vittoria in casa che manca dal 28 settembre. 

