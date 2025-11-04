Milan, Franco Baresi ricompare sui social: "Viva la vita"

Tre mesi dopo l'intervento l'ex capitano rossonero posta un messaggio di speranza, pioggia di commenti dagli Invincibilidi Marco Mugnaioli
"AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione.
Capitano, siamo tutti con te!".
Esattamente tre mesi dopo l’annuncio che fece gelare il sangue a milioni di tifosi rossoneri e appassionati di calcio di tutto il mondo, l'ex capitano del Diavolo ricompare sui canali social con un messaggio semplice ma carico di speranza: "Viva la vita" le parole scelte come didascalia a una serie di quattro foto che lo ritraggono con la bandiera del Milan sullo sfondo e da giocatore con la fascia di capitano al braccio.
Tante e immediate le risposte di amici ed ex compagni dell'era degli Invincibili, che non hanno mai fatto mancare la propria vicinanza a Franco in privato in questi difficili mesi e che hanno subito festeggiato il post pubblicato su Instagram dal numero 6. Tra queste spicca quella di Paolo Maldini, che ha scritto "Grande Franco" e messo un cuore, poi tra gli altri Daniele Massaro ("6xsempre mio Capitano") e Filippo Galli ("CAPITANO"), oltre a tantissimi tifosi e agli amici di sempre come Luca Serafini e Carlo Pellegatti.