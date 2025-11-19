Sozza e i derby, dal 5-1 per l'Inter al contatto Morata-Asllani in Supercoppa: i precedenti

Sozza in questa stagione non ha mai arbitrato i rossoneri, ma c'è un precedente con i nerazzurri: il match a San Siro contro la Fiorentina. Una direzione non perfetta: mancano infatti due rigori non assegnati per trattenute su Pio Esposito nel cuore dell'area Viola. Nelle ultime due occasioni in cui il fischietto lombardo ha arbitrato partite del Milan sono stati assegnati rigori a favore dei rossoneri. La curiosità è che entrambi sono stati sbagliati: uno da Pulisic in Torino-Milan del 22 febbraio e l'altro da Santi Gimenez in Napoli-Milan. Il bilancio generale del direttore di gara con i rossoneri è di 4 vittorie e 3 sconfitte, mentre con i nerazzurri è di 6 vittorie e 1 sconfitta.