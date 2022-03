Ibra e Romagnoli poche speranze per Napoli: solo lavoro differenziato

milan

L'attaccante ha svolto un allenamento personalizzato sul campo, mentre il capitano rossonero ha lavorato a parte in palestra.

Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli continuano a svolgere allenamento differenziato a Milanello. A due giorni dalla partita contro il Napoli, il centravanti svedese ha svolto lavoro personalizzato sul campo, mentre il capitano rossonero ha svolto solo lavoro in palestra. Difficile, a questo punto, che possano venire rischiati in una partita decisiva per il futuro tricolore del Milan. Pioli spera fino all'ultimo di poterli almeno inserire nella lista dei convocati. Getty Images

A ogni modo l'allenatore rossonero ragiona in modo pragmatico e continua a pensare ad affrontare la squadra di Spalletti contando Ibra e Romagnoli come indisponibili: se poi ce la faranno, tanto di guadagnato. Dopotutto lo svedese è assente dal derby di ritorno in campionato, sei partite saltate a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille, e nonostante la frenata delle ultime gare, i rossoneri senza il loro numero 11 hanno messo insieme - contando ogni competizione - tre vittorie e tre pareggi. Di più: Ibra era presente in sei delle otto sconfitte stagionali, dimostrando come il gruppo ormai riesca a sopperire anche alla sua assenza.

Le scelte sono praticamente fatte, in difesa - come in Coppa Italia a partita in corso - sarà il turno di Kalulu a fianco di Tomori mentre davanti sarà Giroud il finalizzatore designato. Rispetto a martedì rientrerà Tonali, squalificato in Coppa, mentre in difesa Calabria si riprenderà il posto a scapito di Florenzi.