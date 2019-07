Milan, Giampaolo si presenta: segui la conferenza dalle 17 LIVE

08/07/2019

Primo giorno di lavoro per Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Milan. Segui la sua conferenza LIVE a partire dalle 17.



Un sogno o un obiettivo il Milan?

"Sono felicissimo e motivatissimo, è una società gloriosa con una storia importantissima da raccontare, è tra i club più conosciuti al mondo. Per me è una grandissima opportunità. Attraverso il lavoro e il sacrificio, penso di aver meritato questa chance. Ora devo meritarla sul campo. Non c'è mai una fine a un percorso: il mio è stato pieno di cadute e risalite. Il club mi ha detto 'Diffidiamo da chi non ha mai sbagliato'. Mi ha fatto molto piacere. Arrivo qui all'età giusta".