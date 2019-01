Milan, Gattuso lancia Piatek per il bis col Napoli: "Mi ricorda Tomasson"

28/01/2019

Dopo il pareggio in campionato, arriva subito il bis in Coppa Italia: sfida diretta, questa volta, tra Milan e Napoli, in palio la semifinale. Sabato a San Siro un match sostanzialmente equilibrato anche se con un finale che a Gattuso ha lasciato un'impressione non del tutto positiva: "Dobbiamo ripartire dai primi 50' di campionato, mettendo la stessa personalità" ha dichiarato il tecnico rossonero a MilanTV. "Negli ultimi 30 minuti abbiamo smesso di palleggiare e ci siamo allungati, così sono venute fuori tutte le caratteristiche del Napoli. Dobbiamo avere voglia di giocare e di farsi vedere, palleggiando bene".



Ancora di fronte, dunque, l'allievo e il maestro, Gattuso e Ancelotti, in un confronto che deve servire per ai rossoneri per continuare a crescere: "Ci vuole esperienza. Siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di questo tipo di partite. Per tornare competitivi bisogna avere continuità nelle prestazioni, nel gioco e nella mentalità. In questo periodo a tratti lo stiamo dimostrando, ma abbiamo ancora troppi alti e bassi".



Dopo la manciata di minuti di sabato sera, quella di domani potrebbe/dovrebbe essere la prima da titolare di Piatek: "Mi ricorda Tomasson, ha caratteristiche ben precise: Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. Piatek è arrivato da poco ma mi piace, è un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello: gli piace osservare, parlare e vivere la struttura. Questo è qualcosa di bello. Titolare domani? Se la giocano lui o Cutrone".



A breve, invece, il ritorno di altre due pedine molto importanti: "Caldara e Biglia ieri hanno lavorato una piccola parte con noi, stanno lavorando a livello fisico. Penso che entro una settimana saranno a disposizione. Siamo molto contenti, hanno grandissima voglia di rientrare e lo dimostrano per l'impegno che ci stanno mettendo negli ultimi giorni".