Milan, Gattuso: "Abbiamo avuto coraggio, è una delle nostre migliori gare nel 2019"

06/04/2019

Il Milan perde 2-1 in casa della Juve , ma Gattuso è soddisfatto della gara dei suoi: "Una delle migliori prestazioni da gennaio ad oggi - dice dopo la partita -, l'abbiamo persa negli ultimi 18 minuti non per bravura della Juve ma per errori nostri. Mi lamento sempre quando dico che aspettiamo, oggi siamo stati bravi. Abbiamo avuto coraggio. L'arbitro? Credo alla buona fede, altrimenti non avrebbe senso continuare questo mestiere".

Il tecnico rossonero analizza così il match: "Siamo stati ingenui. La squadra ha fatto qualcosa di diverso, è riuscita a fare una pressione alta. A livello di atteggiamento e a livello tecnico tattico abbiamo fatto una grande partita. Mi aspettavo Cancelo e Spinazzola, non potevamo aspettarli, per la velocità che hanno ti portano negli ultimi 20 metri. Dovevamo uscire con i nostri terzini, lo abbiamo fatto. Se cominciavamo ad aspettare, coi loro quinti ci portavano nella nostra area e potevamo soffrire la loro fisicità e tecnica".



Nessuna replica alle critiche ricevute nelle ultime settimane: "Me ne sbatto di quello che può dire la gente. In questa società ho vinto tanto. Gli addetti ai lavori mi dicono tante cose positive. I tifosi rivedono un Gattuso tutto grinta. Ora vedo il calcio con un'altra visione e prospettiva. I tifosi sono rimasti a Gattuso passione e grinta. E va bene così, li rispetto. Non voglio il loro amore, voglio quello della mia famiglia, voglio essere giudicato per quello che faccio. La cosa più importante è non leggere. Non so chi parla bene o male e vado avanti". Per la Champions nulla è perduto: "Sabato prossimo ci giochiamo qualcosa di importante, se riusciamo a vincere con la Lazio avremo la possibilità di qualificarci alla nostra Champions League".