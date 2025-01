Milan, Gabbia e Thiaw ancora a parte: niente derby

Al momento in pole per prendere il posto del francese c'è Bennacer, che dovrebbe giocare nella linea a due insieme a Musah con Reijnders sulla trequarti, ma non è da escludere che Conceiçao voglia concedere una chance a Chukwueze, che a Zagabria è stato tra i più positivi. Se il nigeriano dovesse essere schierato dall'inizio sulla destra, Pulisic si sposterebbe nel ruolo di trequartista e Reijnders si abbasserebbe sulla linea di metà campo. A sinistra, nonostante le voci di offerte super arrivate dall'Arabia, ci sarà Leao, che è in cerca di riscatto dopo l'ennesima prova incolore della stagione.