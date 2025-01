Atalanta, è fatta per Daniel Maldini: l'affare sblocca il passaggio di Zaniolo alla Fiorentina

L'arrivo di Daniel Maldini all'Atalanta è ormai una questione di ore. Il club orobico avrebbe trovato un accordo con il Monza regalando di fatto a Gian Piero Gasperini un sostituto per l'infortunato Ademola Lookman. Nonostante il rientro imminente di Gianluca Scamacca, l'Atalanta ha deciso di puntare sul giocatore dei brianzoli che andrà a fornire un importante "assist" di mercato anche al Milan. Il club rossonero avrà diritto a ricevere il 50% sulla rivendita di Maldini per un'operazione che si aggira attorno ai 13-14 milioni di euro e un contratto sino al 2029 che permetterà alla Dea di completare il lungo corteggiamento attuato in estate.