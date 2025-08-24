Bologna, risentimenti muscolari per Immobile e Casale
24 Ago 2025 - 09:42
Nicolò Casale e Ciro Immobile sono stati sostituiti nel corso della partita a causa di risentimenti alla coscia destra. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo rende noto il Bologna.
