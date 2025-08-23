Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

La Curva Sud resta in silenzio: "Vogliamo tornare a tifare ma con la Cremonese ancora gli stessi divieti"

Il tifo organizzato su Instagram: "Ringraziamo per la solidarietà, speriamo in sviluppi positivi" 

23 Ago 2025 - 10:32
1 di 10
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

Dopo il silenzio assordante nel corso di Milan-Bari, la Curva Sud ha emesso una seconda nota sui propri canali social ufficiali. Una nuova presa di posizione in vista della gara in programma stasera a San Siro tra Milan e Cremonese con un occhio anche a quello che potrebbe accadere più avanti. "Ringraziamo tutti i tifosi rossoneri e non, per le migliaia di messaggi di solidarietà e attestati di stima ricevuti in questi giorni - si legge -. Vogliamo ringraziare anche coloro che si sono messi a disposizione con i loro canali, anche quelli da cui non siamo riusciti a presenziare, affinché tutti venissero a conoscenza di questa situazione assurda".

E ancora: "La realtà dei fatti oggi è questa, la nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda e su eventuali nuove iniziative. Domani purtroppo la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli identici divieti…" ha concluso il tifo organizzato del Milan. 

Prima della gara di Coppa Italia con il Bari la Curva Sud si era esposta con dei toni durissimi: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo.  Spiace per il mister e per la squadra, vittime sacrificali di questa scelta della società, figlia di una repressione cieca, ingiustificata e senza alcuna logica. Buon teatro a tutti!". 

milan
curva sud

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:10
DICH COSMI SU NUOVA ESPERIENZA A XXL (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Serse Cosmi nuovo volto di XXL: "In tv come in panchina, porto lo stesso spirito"

00:48
DICH COSMI SU LOTTA CHAMPIONS (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: “Atalanta e Roma da vertice se…”

01:09
DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

00:55
DICH COSMI SU SORPRESE (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Queste le mie due sorprese del campionato"

02:11
DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

02:26
DE ZERB2 PER SITO MCH

De Zerbi risponde alla mamma di Rabiot: "Al figlio stavo prestando la mia casa"

01:24
DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

I più visti di Milan

Massimiliano Allegri

Allegri: "Domani spero di non fare danni. Champions l'obiettivo senza porci limiti"

Leao accoglie Boniface: "Ci aspettano grandi cose. Il polpaccio? Step by step"

Allegri in emergenza con la Cremonese: uomini contati in attacco, tocca a Gimenez

Milan, Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves". De Winter: "Impossibile dire di no"

Milan, c’è il primo ‘miracolo’ allegriano. E Gimenez-Fofana lanciano segnali

Il Milan non sbaglia alla prima: Leao-Pulisic, Allegri vola ai sedicesimi senza affanni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris
10:37
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa
09:56
Inter, oggi il primo allenamento per Diouf: col Torino sarà in panchina
23:54
Liga, Lo Celso trascina il Betis Siviglia con l'Alaves
23:40
Psg, Parco Principi in festa per Donnarumma in abiti civili
23:37
Udinese, esposto in Procura dopo striscione minatorio