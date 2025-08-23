La Curva Sud resta in silenzio: "Vogliamo tornare a tifare ma con la Cremonese ancora gli stessi divieti"

E ancora: "La realtà dei fatti oggi è questa, la nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda e su eventuali nuove iniziative. Domani purtroppo la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli identici divieti…" ha concluso il tifo organizzato del Milan.