La Curva Sud resta in silenzio: "Vogliamo tornare a tifare ma con la Cremonese ancora gli stessi divieti"

© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
Il tifo organizzato su Instagram: "Ringraziamo per la solidarietà, speriamo in sviluppi positivi"
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
Dopo il silenzio assordante nel corso di Milan-Bari, la Curva Sud ha emesso una seconda nota sui propri canali social ufficiali. Una nuova presa di posizione in vista della gara in programma stasera a San Siro tra Milan e Cremonese con un occhio anche a quello che potrebbe accadere più avanti. "Ringraziamo tutti i tifosi rossoneri e non, per le migliaia di messaggi di solidarietà e attestati di stima ricevuti in questi giorni - si legge -. Vogliamo ringraziare anche coloro che si sono messi a disposizione con i loro canali, anche quelli da cui non siamo riusciti a presenziare, affinché tutti venissero a conoscenza di questa situazione assurda".
E ancora: "La realtà dei fatti oggi è questa, la nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda e su eventuali nuove iniziative. Domani purtroppo la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli identici divieti…" ha concluso il tifo organizzato del Milan.
Prima della gara di Coppa Italia con il Bari la Curva Sud si era esposta con dei toni durissimi: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo. Spiace per il mister e per la squadra, vittime sacrificali di questa scelta della società, figlia di una repressione cieca, ingiustificata e senza alcuna logica. Buon teatro a tutti!".
Commenti (0)