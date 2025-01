Fonseca, ci risiamo. Lione nella bufera, società e giocatori contestati

Prima del fischio di inizio la parte calda della tifoseria del Lione ha srotolato uno striscione a sostegno di Sage, prendendo di mira tutta la squadra e il proprietario americano John Textor, accusato di aver mandato in bancarotta il club, costretto a vendere i giocatori con più mercato - come Caqueret passato al Como, per esempio, per rientrare nei parametri economici per evitare la retrocessione di ufficio in Ligue 2. "Textor, la tua gestione ci lascia in silenzio - si leggeva nello striscione -. Pierre Sage avrai il nostro rispetto eterno". Sui giocatori, invece: "Anche voi avete la responsabilità per l'esonero di Pierre. Alzate la testa e agite!".