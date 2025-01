Milan-Feyenoord, accordo per Gimenez. E rispunta l'ipotesi Joao Felix

Santiago Gimenez è, di fatto, un giocatore del Milan. Dopo una intensa notte di contrattazioni, con Giorgio Furlani e Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, al lavoro per arrivare a dama, il Feyenoord ha accettato l'offerta rossonera (tra i 35 e i 40 milioni) e dato il via libera al passaggio del messicano in rossonero. Ci sono solo alcuni dettagli da sistemare, ma l'affare può dirsi, a meno di colpi di scena clamorosi, fatto. E il giocatore, che nel frattempo ha parlato con Ibra, dovrebbe quindi poter sbarcare a Milano già domani. L'entrata di Gimenez è anche il semaforo verde all'uscita di Morata, che potrà firmare per il Galatasaray e trasferirsi in Turchia in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni.