Cremonese, Nicola: "Fare punti a San Siro ti dà ancora più energia"

23 Ago 2025 - 23:15

"Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell'avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un'organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia". Così a Dazn Davide Nicola, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria sul Milan a san Siro. "Grande rispetto della qualità del Milan. Sapevamo che dovevamo fare una partita in cui in fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo. Siamo stati bravi a tenere le distanze. Andiamo avanti così, lavorando seriamente sapendo che non bisogna dire tante cose inutili. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire, fare punti così fa piacere. Sono contento per i nostri tifosi, quando riesci a regalargli una vittoria del genere tutto acquista più senso".

Calcio ora per ora
00:24
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
23:15
Cremonese, Nicola: "Fare punti a San Siro ti dà ancora più energia"
23:11
Roma, Cristante: "Importante essere partiti bene"
23:10
Roma, Wesley: "Dedico il gol vittoria ai tifosi giallorossi"
23:06
Cremonese, Bonazzoli: "Una rovesciata a San Siro neanche nei sogni più belli"