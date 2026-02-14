Torino, Baroni: "Dispiace per la contestazione, daremo tutto"

"Dispiace per la contestazione, anche a livello personale, perché i tifosi sono la parte centrale del calcio: è una scontentezza legata anche alla passione, noi daremo tutto e cercheremo di fare il primo passo": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, sul clima che si respira intorno alla squadra, con il tifo organizzato che ha annunciato nuovi proteste per la gara contro il Bologna. "Affrontiamo una grande squadra con un allenatore che fa un calcio moderno, loro sono in crisi di risultati ma non di gioco - continua il granata in conferenza stampa - e servirà una prestazione al massimo sotto tutti i punti di vista". Simeone tornerà dal primo minuto: "Lui non è mai in ballottaggio, se sta bene gioca - annuncia Baroni sul Cholito - perché abbiamo bisogno di tutto quello che ci dà".