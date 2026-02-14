Juve, niente da fare per Thuram, salta l'Inter! Tutti i convocati bianconeri

Khephren Thuram salterà Inter-Juventus. L'edema osseo dovuto a una contusione ha fermato il centrocampista francese, rivalutato alla vigilia della sfida, ma per cui non saranno corsi rischi anche in vista dei prossimi impegni. Rimandato quindi il nuovo confronto con il fratello Marcus, che fin qui aveva sorriso al bianconero. Spalletti potrebbe affidarsi a Koopmeiners al fianco di Locatelli per la coppia di centrocampo.