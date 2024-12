Milan, Fonseca a rischio squalifica per le frasi su La Penna

La palla passa ora alla Procura della FIGC, che potrebbe aprire un fascicolo ma che tende a intervenire solo in situazioni particolarmente gravi come dimostra il fatto che Antonio Conte non è stato deferito per le dichiarazioni post Inter-Napoli. Le accuse di Fonseca però sono gravi, sottolinea Il Corriere dello Sport, "guidare l'andamento di una partita" equivale a dire "illecito" e quindi il tecnico rossonero rischierebbe anche la squalifica e al momento non ci sarebbero certezze sulla sua presenza in panchina domenica col Genoa per la festa del 125esimo anniversario.