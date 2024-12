Fonseca all'attacco, il Milan resta in silenzio ma il tecnico non rischia

"E tu, chissà dove sei". Il Milan di Fonseca si è perso negli spogliatoi del Gewiss Stadium, anima fragile di un rendimento in campionato che non accenna a decollare. Un passo avanti per farne due indietro e - per continuare a citare Vasco Rossi - "la vita continua anche senza di noi", senza il Diavolo per la precisione. Ogni discorso scudetto per i rossoneri si è fermato a Bergamo, davanti si corre e a Milanello c'è altro a cui pensare in questo momento. Vuol dire provare a tornare in scia almeno per un piazzamento in Champions a oggi tutt'altro che scontato e facile da raggiungere. Lo sa anche Paulo Fonseca che ha definitivamente cambiato il proprio vestito dalla figura pacata delle prime settimane a quella sempre più nervosa nelle proteste durante e dopo la partita. Forse anche troppo nel post gara di Bergamo.