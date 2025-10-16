Milan, Fofana: "Allegri ci ha cambiato mentalità e pensiamo allo scudetto"

Il centrocampista francese: "Dopo l'anno scorso eravamo giù di morale, Allegri ci ha dato più fiducia"
Youssouf Fofana non si nasconde dopo l'ottimo inizio di stagione rossonero: "Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto".
"Come ogni giocatore di questa squadra, bisogna pensare allo scudetto. Ogni anno. È normale Lavoriamo per questo, andiamo sul campo per vincere ogni partita e faremo i conti alla fine. Prima dell'inizio della stagione abbiamo pensato a questo. Non voglio dire che l'obiettivo sia solo lo scudetto, che se non lo raggiungiamo abbiamo fallito la stagione. Ma se lo vinciamo, dopo quello che è stato l'anno scorso, sarà una grande gioia per il gruppo" le parole del centrocampista francese a Sky.
Rispetto all'anno scorso, ha detto ancora Fofana, "abbiamo più tempo per preparare le partite: ne giochiamo una a settimana, dobbiamo essere concentrati sul Milan al 100%, metterci tutte le forze, partita dopo partita. Il mister ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva è tornata allo stadio".
Allegri, ha sottolineato, ha cambiato "la mentalità della squadra. Dopo l'anno scorso eravamo un po' giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra, e ci ha da subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine".