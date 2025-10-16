Rabiot, arrivano brutte notizie: lesione al polpaccio, rischia un mese di stop. Venerdì esami per Pulisic

Attesa anche per Christian Pulisic che sarà chiamato a svolgere gli esami di rito nella giornata di venerdì 17 novembre, al rientro dagli Stati Uniti. L'americano si è fermato durante l'amichevole fra Stati Uniti e Australia per un problema ai muscoli flessori della coscia destra e rischia anche lui uno stop di un mese. In questo caso fari puntati sulla gestione di Mauricio Pochettino che, nonostante Pulisic sia arrivato già acciaccato per un problemino alla caviglia, ha deciso di mandarlo comunque in campo per qualche minuto contro l'Ecuador prima di presentarlo titolare contro gli Aussie, salvo doverlo togliere dopo mezz'ora per infortunio.