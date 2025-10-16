Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO MILAN-FIORENTINA

Rabiot, arrivano brutte notizie: lesione al polpaccio, rischia un mese di stop. Venerdì esami per Pulisic

Il francese ha riportato una lesione al muscolo soleo, mentre l'americano soffre di un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Le condizioni di Saelemaekers ed Estupinian

16 Ott 2025 - 19:19
1 di 21
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

La pausa per le Nazionali si è confermata una Caporetto per il Milan che, in vista della sfida contro la Fiorentina, rischia di presentarsi senza alcune delle sue pedine principali. A preoccupare maggiormente è Adrien Rabiot che potrebbe fermarsi per circa un mese come confermato dagli esami strumentali svolti nella giornata di giovedì 16 ottobre.

Il francese è stato invece già sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il centrocampista sarà rivalutato tra una decina di giorni con il rischio anche per lui di rimanere fermo fino a metà novembre.

Attesa anche per Christian Pulisic che sarà chiamato a svolgere gli esami di rito nella giornata di venerdì 17 novembre, al rientro dagli Stati Uniti. L'americano si è fermato durante l'amichevole fra Stati Uniti e Australia per un problema ai muscoli flessori della coscia destra e rischia anche lui uno stop di un mese. In questo caso fari puntati sulla gestione di Mauricio Pochettino che, nonostante Pulisic sia arrivato già acciaccato per un problemino alla caviglia, ha deciso di mandarlo comunque in campo per qualche minuto contro l'Ecuador prima di presentarlo titolare contro gli Aussie, salvo doverlo togliere dopo mezz'ora per infortunio.

La buona notizia, in un mare di pessime nuove arrivate dalle due settimane dedicate agli impegni con le nazionali, è forse la meno attesa: Alexis Saelemaekers, l'insostituibile di Max Allegri, sembra aver smaltito a tempi di record il problema muscolare accusato con il Belgio e potrebbe finire per essere a disposizione già domenica sera per la gara contro la Fiorentina. Magari non dall'inizio, ma non è detto nemmeno questo, comunque della truppa che se la vedrà con i viola considerato che si è allenato regolarmente con il gruppo. Roba da squilli di tromba, vista l'assenza di sostituti nel ruolo, ma anche da maneggiare con grande cura per non rischiare di affrettarne il recupero rialimentando il problema.

Resta in dubbio Pervis Estupiñán, che ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in Nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo, puntando a ritornare a breve in campo.

rabiot
pulisic
milan
saelemeakers

Ultimi video

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

00:29
Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

I più visti di Milan

Saelemaekers migliora: il belga prova il recupero lampo. Accertamenti anche per Rabiot

Allegri perde anche Pulisic. Pochettino: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"

Bilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025

L'archistar Foster svela i primi dettagli: "Storia sarà rispettata, ma faremo qualcosa di nuovo"

Nkunku in gol con la Francia, messaggio ad Allegri: si candida per la Fiorentina

Il Milan perde le ali: lo stop di Saelemaekers e la grande lacuna di mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:05
Bologna, ai box solo Immobile
19:42
Scontri fra tifosi in autogrill, Daspo a 16 Atalantini
19:32
Stadio di Milano, Malagò: "Noi spettatori, ma su San Siro la scelta è giusta"
19:00
Roma, El Aynaoui: "Gasperini molto esigente, ha le idee chiare"
18:37
Milan: lesione al polpaccio sinistro per Rabiot