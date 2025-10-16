Rabiot, arrivano brutte notizie: lesione al polpaccio, rischia un mese di stop. Venerdì esami per Pulisic

© sportmediaset
© sportmediaset
Il francese ha riportato una lesione al muscolo soleo, mentre l'americano soffre di un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Le condizioni di Saelemaekers ed Estupinian
© sportmediaset
© sportmediaset
La pausa per le Nazionali si è confermata una Caporetto per il Milan che, in vista della sfida contro la Fiorentina, rischia di presentarsi senza alcune delle sue pedine principali. A preoccupare maggiormente è Adrien Rabiot che potrebbe fermarsi per circa un mese come confermato dagli esami strumentali svolti nella giornata di giovedì 16 ottobre.
Il francese è stato invece già sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il centrocampista sarà rivalutato tra una decina di giorni con il rischio anche per lui di rimanere fermo fino a metà novembre.
Attesa anche per Christian Pulisic che sarà chiamato a svolgere gli esami di rito nella giornata di venerdì 17 novembre, al rientro dagli Stati Uniti. L'americano si è fermato durante l'amichevole fra Stati Uniti e Australia per un problema ai muscoli flessori della coscia destra e rischia anche lui uno stop di un mese. In questo caso fari puntati sulla gestione di Mauricio Pochettino che, nonostante Pulisic sia arrivato già acciaccato per un problemino alla caviglia, ha deciso di mandarlo comunque in campo per qualche minuto contro l'Ecuador prima di presentarlo titolare contro gli Aussie, salvo doverlo togliere dopo mezz'ora per infortunio.
La buona notizia, in un mare di pessime nuove arrivate dalle due settimane dedicate agli impegni con le nazionali, è forse la meno attesa: Alexis Saelemaekers, l'insostituibile di Max Allegri, sembra aver smaltito a tempi di record il problema muscolare accusato con il Belgio e potrebbe finire per essere a disposizione già domenica sera per la gara contro la Fiorentina. Magari non dall'inizio, ma non è detto nemmeno questo, comunque della truppa che se la vedrà con i viola considerato che si è allenato regolarmente con il gruppo. Roba da squilli di tromba, vista l'assenza di sostituti nel ruolo, ma anche da maneggiare con grande cura per non rischiare di affrettarne il recupero rialimentando il problema.
Resta in dubbio Pervis Estupiñán, che ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in Nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo, puntando a ritornare a breve in campo.