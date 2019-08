Milan, Fassone: "Bonucci è stato un errore, Mister Li voleva Ronaldo"

LA VERSIONE DI FASSONE

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato per la prima volta dopo l'addio al club rossonero dagli studi di Sportitalia e ha affrontato molti temi, anche quelli spinosi: "Mister Li Ha fatto l'errore che in tanti commettono quando prendono casa: dando un valore eccezionale alla proprietà, credono di potersi indebitare per parte della cifra e ripagarsela con il bene comprato. All'inizio c'era grande entusiasmo, ma strada facendo sono emerse le prime difficoltà e gli ultimi mesi sono stati complicati, quando Li non riusciva mai a completare il rifinanziamento. Non l'ho più sentito da allora, ma posso pensare abbia perso 250 milioni di euro a spanne". Milan: ecco i nuovi leoni

Tutti tifosi, rossoneri e non solo, ricordano la grande campagna acquisti del duo Mirabelli-Fassone, che portò a Milanello ben undici volti nuovi nel giro di un'estate, ma nonostante l'entusiasmo che si era creato nell'ambiente c'è almeno un'operazione di cui Fassone si è pentito: "A posteriori posso ammettere di aver sbagliato a prendere Bonucci dalla Juve. Avevamo un budget di oltre 70 milioni per l'attaccante di punta, ma quando è emersa la possibilità di prendere Leo, Montella si è convinto che fosse meglio spendere parte della cifra per il difensore. Chissà, avessimo rinunciato a Bonucci forse sarebbe cambiato tutto...".

E chi era l'attaccante su cui volevano puntare i rossoeneri? "Ci serviva una punta importante, Mirabelli voleva farlo per primo ma non siamo riusciti a chiudere. Eravamo vicini a Morata e Aubameyang, ma era con Belotti che il discorso era veramente avanzato, ma Cairo non ce lo vendeva. In più c'era la suggestione Cristiano Ronaldo - ha aggiunto Fassone - più reale di quanto si creda".

"Per Mr. Li era una fissazione - ha spiegato - lo voleva a tutti i costi e insisteva. Ne abbiamo parlato con Mendes, perché Cristiano sarebbe già stato disponibile a lasciare il Real Madrid e il Milan è un club di fama mondiale, gli piaceva. Il problema è che l'operazione non era sostenibile e dopo aver fatto delle simulazioni interne, abbiamo rinunciato a provarci seriamente".

Solo due anni fa c'erano Fassone, Mirabelli ("L'ho conosciuto grazie ad Ausilio, ho lavorato con lui all'Inter e faceva tanto lavoro importante. Ha avuto coraggio ed è un ottimo manager, penso di avere fatto la scelta giusta") e in panchina prima Montella ("Tornassi indietro, lo confermerei di nuovo") e poi Gattuso ("Mi piacerebbe tanto tornare a lavorare con lui"), oggi a Milanello ci sono Gazidis, Boban, Maldini e Giampaolo: "Troppi cambiamenti in poco tempo per un club di vertice. Stanno facendo un mercato simile al nostro del primo anno, rivoluzionando la squadra, ma così si riparte sempre da zero e non è facile. Ci vorranno almeno due anni per tornare tra le grandi - la sentenza di Fassone - ma non devono cambiare così tanto".

A proposito di mercato, negli ultimi giorni il Milan ha detto addio a Cutrone, passato al Wolverempton per circa 23 milioni: "Mi sembra abbiano incassato un po' poco per un attaccante così giovane e con il suo score". "Il rinnovo Donnarumma? Non è stato un errore: per Gigio non ho ricevuto offerte e ho negoziato al meglio"

Vedi anche Milan Milan-Angel Correa, la trattativa riprende: incontro e intesa con il giocatore Vedi anche Milan Milan, ufficiale Leao: ha firmato un quinquennale