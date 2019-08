Milan-Angel Correa, la trattativa riprende: incontro e intesa con il giocatore

IL VERTICE

Rafael Leao è stato appena annunciato , ma il mercato del Milan continua. La triade Maldini-Boban-Massara si è messa subito all'opera per regalare un altro rinforzo in attacco a Giampaolo: Angel Correa. Oggi stesso, infatti, si è tenuto un vertice a Casa Milan con l'agente del giocatore Augustin Jimenez. E l'accordo è stato trovato. Ma ovviamente non basta. Milan: ecco i nuovi leoni

Sembrava fatta già qualche settimana fa, nei giorni in cui André Silva sosteneva le visite mediche con il Monaco, poi la trattativa si è interrotta, con la consapevolezza che sarebbe ripartita. E così è stato. Correa ha detto sì al Milan per un contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione. Superato questo scoglio, tuttavia, bisogna affrontare un altro ostacolo, l'Atletico Madrid.

I colchoneros chiedevano circa 50 milioni per l'attaccante che conha giocato spesso titolare nella passata stagione, il Milan ne offriva 40. C'è fiducia, però, per il buon esito dell'affare, contando anche sulla volontà del giocatore, che in rossonero arriverebbe per giocare da seconda punta accanto a Piatek o anche da trequartista dietro il polacco e Rafael Leao.