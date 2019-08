Milan, ufficiale Leao: ha firmato un quinquennale

È FATTA

"AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale". Con questo annuncio sul proprio sito ufficiale, il Milan ufficializza l'arrivo in rossonero di Leao per 30 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djalò (valutato 5 milioni) e una percentuale del 20% a favore del Lille in caso di futura rivendita. Il giocatore guadagnerà 3,5 milioni di euro annui per le prossime cinque stagioni. Milan: ecco i nuovi leoni

"Nato ad Almada, in Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leão cresce calcisticamente nello Sporting Lisbona, con cui debutta in Prima Squadra nel 2017, vincendo la Taҫa da Liga, la Coppa di Lega portoghese. Nell'estate 2018 passa al Lille, in Francia, dove realizza 8 gol in 26 partite. Ha indossato le maglie di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, a partire dall'Under 16 fino all'Under 21, conquistando il titolo di Campione d'Europa nel 2016 con l'Under 17" scrive sul proprio sito il Milan, ceh nelle prossime ore ufficializzerà anche l'arrivo dal Flamengo del difensore Leo Duarte.

Dopo aver concluso le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, il brasiliano classe 1996 andrà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero.

Vedi anche Milan Mercato Milan: nuovi contatti per Correa, André Silva è in uscita