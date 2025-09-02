Milan, ecco Odogu: chi è il colpo a sorpresa della nuova difesa di Allegri

Alto oltre un metro e novanta, il 19enne di origini nigeriane (suo papà era un calciatore che ha giocato in Malesia) ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico il 6 aprile 2025 nella sconfitta per 1-0 contro l’Union Berlino e poi ha giocato la partita successiva col Lipsia e uno scampolo di match contro il Dortmund. Solo tre presenze che però hanno convinto il Diavolo a puntare su di lui dopo che il Chelsea ci aveva già provato un anno fa. In patria di lui si parla molto bene, viene descritto come un difensore dalla grande personalità e in grado di giocare a testa alta sia in fase di marcatura sia in fase di possesso palla. È un destro naturale, si è specializzato nella difesa a tre e la marcatura – tanto cara ad Allegri – è uno dei suoi pregi anche grazie al fisico imponente.