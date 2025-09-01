Pagelle mercato 2025: Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano"

Juventus 6,5

È stata un’estate sofferta per Igor Tudor e per tutto il club, tanti obiettivi sono sfumati quando sembravano ormai a un passo, altri non sono mai stati vicini. A un paio di giorni dalla chiusura del calciomercato, gli unici due nuovi arrivi erano David e Joao Mario. Il fallimento della lunga trattativa per Kolo Muani ha dato la scossa delle ultime ore, con la chiusura quasi contemporanea delle operazioni che hanno portato in bianconero i due attaccanti Openda e Zhegrova. E poi c’è il paradosso Vlahovic: doveva finanziare il mercato e invece sta finanziando la classifica presentandosi puntuale all’appuntamento con il gol.