Mercato Milan LIVE: Gomez in salita, intanto arriva Odogu. Gimenez-Dovbyk non è finita

Il Liverpool non dà l'ok per la partenza dell'inglese e i rossoneri si cautelano prelevando il giovane centrale del Wolfsburg
Dopo aver chiuso con il Marsiglia per Adrien Rabiot, il Milan ora punta a regalare a Max Allegri il centrale di difesa. L'obiettivo numero uno è Joe Gomez del Liverpool ma la trattativa si è complicata: il tempo scorre e i Reds non hanno ancora concluso per Guehi, il sostituto designato dell'inglese. Per questo il ds Tare si è cautelato ingaggiando David Odogu, giovane centrale del Wolfsburg che costerà 10 milioni di euro, bonus inclusi.
GUEHI FA LE VISITE COL LIVERPOOL, GOMEZ SI RIAVVICINA?
Il Crystal Palace ha autorizzato Marc Guehi a fare le visite mediche col Liverpool, si potrebbe dunque riaprire la pista che porterebbe Gomez al Milan.
CHUKWUEZE FA LE VISITE COL FULHAM
Samu Chukwueze, in dirittura d'arrivo la cessione al Fulham: il nigeriano, che parte in prestito oneroso con diritto di riscatto sui 30 milioni di euro, sta svolgendo le visite mediche.
ODOGU-MILAN, IL DIFENSORE E' ATTERRATO A MILANO
David Odogu è da poco atterrato a Milano e tra poco svolgerà le visite mediche di rito. Salvo colpi di scena sarà lui il rinforzo nella difesa rossonera che però necessitava di un rinforzo d'esperienza. In questo momento la pista Joe Gomez è in salita.
RABIOT-MILAN, I DETTAGLI DEL CONTRATTO
Adrien Rabiot, attualmente in ritiro con la Francia, si unirà al Milan firmando un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Al Marsiglia andranno 10 milioni di euro più di bonus.
SCAMBIO GIMENEZ-DOVBYK: SI CONTINUA A TRATTARE
Sembrava tramontata la trattativa tra Milan e Roma per lo scambio tra Gimenez e Dovbyk e invece continuano i contatti tra i due club, che stanno trattando per il diritto del prestito.
ODOGU IN ARRIVO A MILANO: 10 MILIONI DI EURO AL WOLFBSURG
Tra pochi minuti Odogu atterrerà a Linate. Per assicurarsi il centrale tedesco, fa sapere Kicker, il Milan verserà al Wolsburg 10 milioni di euro bonus inclusi.
BONIFACE PUO' LASCIARE IL BAYER LEVERKUSEN: TRATTATIVA CON IL WERDER BREMA
Il suo passaggio al Milan era cosa fatta, tanto da sbarcare in città per le visite mediche. Poi il colpo di scena con l'attaccante costretto a tornare in Germania, ufficialmente per non aver superato i controlli medici. Adesso il nigeriano potrebbe davvero cambiare club ma restare in Bundesliga: a volerlo è il Werder Brema.
GOMEZ SI COMPLICA: TEMPI TROPPO STRETTI
Si complica la trattativa per il difensore centrale del Liverpool Joe Gomez: il Milan si aspettava di chiudere l'operazione stamattina, ora sono troppi stretti i tempi tra trasferimento e visite mediche.
SALTATO DEFINITIVAMENTE LO SCAMBIO GIMENEZ-DOVBYK
Lo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma non si fa, i due club non sono riusciti a trovare un accordo sulla formula: i rossoneri puntavano allo scambio di prestito secco mentre i giallorossi volevano il diritto di riscatto.
PRESO IL DIFENSORE ODOGU, CLASSE 2006, DAL WOLFSBURG
In attesa di novità su Gomez, il Milan si è assicurato David Odogu, classe 2006, dal Wolfsburg. Tre presenze in Bundesliga nella scorsa stagione. Atteso a Linate alle 14.30 poi visite e firma.
CENTRALE DI DIFESA: OBIETTIVO GOMEZ DEL LIVERPOOL
Il Milan sta cercando di chiudere per Joe Gomez del Liverpool ma prima i Reds devono assicurarsi il sostituto, Guehi del Crystal Palace. Viste le complicazioni il club inglese ha virato sull'ex Fiorentina Igor, attualmente al Brighton. Potrebbe essere il brasiliano la chiave per sbloccare l'arrivo in rossonero del centrale difensivo.
TRE NOMI PER LA FASCIA DESTRA
Con la partenza di Musah finito all'Atalanta, il Milan potrebbe regalare ad Allegri un rinforzo per la fascia destra. Sono tre i nomi in ballo: Juanlu Sanchez del Siviglia e Arnau Martinez del Girona. Attenzione anche a Nahuel Molina dell'Atletico Madrid.
UFFICIALE JIMENEZ AL BOURNEMOUTH
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth - si legge nel comunicato del club rossonero - Il Club augura ad Alejandro le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".
ALLEGRI RITROVA RABIOT
Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha espressamente chiesto alla società, è di fatto un giocatore del Milan. Il club rossonero ha chiuso con il Marsiglia per 10 milioni più 2 di bonus. Il centrocampista francese firmerà un contratto di quattro anni con ingaggio da 6 milioni più uno di bonus, svolgerà le visite mediche in Francia prima di aggregarsi alla sua Nazionale.
MUSAH, VISITE MEDICHE CON L'ATALANTA
Visite mediche con l'Atalanta per Yunus Musah: operazione da 4 milioni per il prestito più 26 per il diritto di riscatto. Previsto anche il 10% sulla futura rivendita.
BENNACER, TRATTATIVA IN CORSO CON IL TRABZONSPOR
Trattativa in corso tra Milan e Trabzonspor per il trasferimento di Bennacer in prestito. Il club turco è pronto a coprire l'ingaggio del centrocampista.
Commenti (0)