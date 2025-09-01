Mercato Milan LIVE: Gomez in salita, intanto arriva Odogu. Gimenez-Dovbyk non è finita

BONIFACE PUO' LASCIARE IL BAYER LEVERKUSEN: TRATTATIVA CON IL WERDER BREMA

Il suo passaggio al Milan era cosa fatta, tanto da sbarcare in città per le visite mediche. Poi il colpo di scena con l'attaccante costretto a tornare in Germania, ufficialmente per non aver superato i controlli medici. Adesso il nigeriano potrebbe davvero cambiare club ma restare in Bundesliga: a volerlo è il Werder Brema.



GOMEZ SI COMPLICA: TEMPI TROPPO STRETTI

Si complica la trattativa per il difensore centrale del Liverpool Joe Gomez: il Milan si aspettava di chiudere l'operazione stamattina, ora sono troppi stretti i tempi tra trasferimento e visite mediche.



SALTATO DEFINITIVAMENTE LO SCAMBIO GIMENEZ-DOVBYK

Lo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma non si fa, i due club non sono riusciti a trovare un accordo sulla formula: i rossoneri puntavano allo scambio di prestito secco mentre i giallorossi volevano il diritto di riscatto.



PRESO IL DIFENSORE ODOGU, CLASSE 2006, DAL WOLFSBURG

In attesa di novità su Gomez, il Milan si è assicurato David Odogu, classe 2006, dal Wolfsburg. Tre presenze in Bundesliga nella scorsa stagione. Atteso a Linate alle 14.30 poi visite e firma.



CENTRALE DI DIFESA: OBIETTIVO GOMEZ DEL LIVERPOOL

Il Milan sta cercando di chiudere per Joe Gomez del Liverpool ma prima i Reds devono assicurarsi il sostituto, Guehi del Crystal Palace. Viste le complicazioni il club inglese ha virato sull'ex Fiorentina Igor, attualmente al Brighton. Potrebbe essere il brasiliano la chiave per sbloccare l'arrivo in rossonero del centrale difensivo.