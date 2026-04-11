Serie A, Milan-Udinese 0-3: il Diavolo sprofonda a San Siro sotto i colpi dei friulani

È grande crisi per il Milan, che ora rischia di rimettere davvero in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai certa fino a poche giornate fa. I rossoneri crollano infatti 3-0 contro l’Udinese a San Siro nel 32º turno di Serie A e infilano così il terzo ko nelle ultime quattro partite, correndo adesso il rischio di essere avvicinato da chi insegue in classifica. Allegri sceglie di cambiare modulo e di affidarsi inizialmente al 4-3-3 (già visto diverse volte a gara in corso in passato), puntando sugli interpreti più collaudati: a formare il terzetto sono infatti Saelemaekers e Pulisic, con Leao ancora una volta punta. Il portoghese gioca però un primo tempo disastroso, divorandosi ogni chance creata dai compagni, mentre dalla parte opposta è Zaniolo a ispirare i friulani. L’azzurro è infatti grande protagonista dell’azione che porta all’1-0 ospite al 27’, quando serve ad Atta la palla grazie alla quale il francese innesca l’autogol di Bartesaghi. Sempre Zaniolo dipinge poi il cross che Ekkelenkamp tramuta nel 2-0 di testa al 37’, dopo che Davis aveva pure colpito una traversa qualche secondo prima (decisivo Maignan). Kristensen sfiora invece il tris, con San Siro che inizia a fischiare già all’intervallo.