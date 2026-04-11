Serie A, Milan-Udinese 0-3: il Diavolo sprofonda a San Siro sotto i colpi dei friulani

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Terzo ko nelle ultime quattro partite per i rossoneri: adesso la Champions torna a rischio
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È grande crisi per il Milan, che ora rischia di rimettere davvero in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai certa fino a poche giornate fa. I rossoneri crollano infatti 3-0 contro l’Udinese a San Siro nel 32º turno di Serie A e infilano così il terzo ko nelle ultime quattro partite, correndo adesso il rischio di essere avvicinato da chi insegue in classifica. Allegri sceglie di cambiare modulo e di affidarsi inizialmente al 4-3-3 (già visto diverse volte a gara in corso in passato), puntando sugli interpreti più collaudati: a formare il terzetto sono infatti Saelemaekers e Pulisic, con Leao ancora una volta punta. Il portoghese gioca però un primo tempo disastroso, divorandosi ogni chance creata dai compagni, mentre dalla parte opposta è Zaniolo a ispirare i friulani. L’azzurro è infatti grande protagonista dell’azione che porta all’1-0 ospite al 27’, quando serve ad Atta la palla grazie alla quale il francese innesca l’autogol di Bartesaghi. Sempre Zaniolo dipinge poi il cross che Ekkelenkamp tramuta nel 2-0 di testa al 37’, dopo che Davis aveva pure colpito una traversa qualche secondo prima (decisivo Maignan). Kristensen sfiora invece il tris, con San Siro che inizia a fischiare già all’intervallo.
Allegri decide allora di inserire subito Fullkrug a inizio ripresa (al posto di Athekame), arretrando Saelemaekers. Proprio il belga trova un gran destro al 51’, ma Okoye sfodera una parata prodigiosa e devia sulla traversa. Il Milan pare più propositivo, ma l’Udinese colpisce di nuovo in ripartenza: Atta battezza il primo palo e fa 3-0, con Maignan che deve poi negare il poker a Davis. A fare rumore al 77’ sono invece i fischi sonori con i quali i tifosi presenti a San Siro accompagnano l’uscita dal campo del sostituito Leao, con i rossoneri che alzano definitivamente bandiera bianca. L’Udinese vince dunque 3-0 e sale a 43 punti, lasciando il Milan invece fermo a 63: ora Como e Juventus potrebbero accorciare sul Diavolo, risucchiandolo nella corsa Champions.
IL TABELLINO
MILAN-UDINESE 0-3
Milan (4-3-3): Maignan; Athekame (46’ Fullkrug), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci (60’ Fofana), Modric (72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leao (77’ Loftus-Cheek), Pulisic (72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupinan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (86’ Miller), Karlstrom, Atta (85’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (66’ Piotrowski), Davis (76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava, Arizala, Bertola, Mlacic, Camara, Bayo, Buksa. All.: Runjaic
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta
Ammoniti: Leao (M), Kristensen (U)
LE STATISTICHE
L’Udinese ha chiuso in vantaggio di due gol un primo tempo in trasferta contro il Milan per la prima volta nella sua storia in Serie A.
Per la prima volta in Serie A, una formazione allenata da Massimiliano Allegri ha perso senza segnare un match casalingo con tre gol di scarto.
Prima che contro l'Udinese, l'ultima volta in cui il Milan aveva chiuso il primo tempo di un match di Serie A con almeno due gol di scarto al passivo al Meazza risaliva al 29 ottobre 2024 (0-2 anche in quel caso contro il Napoli).
Nicolò Zaniolo (sei) è il primo giocatore italiano dell’Udinese a fornire più cinque assist in una singola stagione di Serie A da Antonio Di Natale nel 2014/15 (sette).
L’Udinese ha vinto entrambe le sfide stagionali al Meazza contro Inter e Milan solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A – dopo il 2003/04.
Il Milan ha perso due gare di fila in campionato (vs Napoli e Udinese) per la prima volta dal febbraio 2025 (tre ko in quel caso).
Il Milan ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie A (1V) tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 33 sfide di campionato (21V, 9N).
Il Milan ha perso con almeno tre gol di scarto e senza segnare un match casalingo di Serie A (vs Udinese) per la prima volta dal 21 febbraio 2021 (0-3 vs Inter).
Il Milan ha perso senza segnare due gare di fila in campionato (vs Napoli e Udinese) per la prima volta dal febbraio 2021 (vs Spezia e Inter).
Prima di Davide Bartesaghi (vs Udinese, oggi) l’ultima autorete commessa dal Milan in campionato risaliva al 5 aprile scorso (Thiaw vs Fiorentina).
Il Milan è diventata questa sera la formazione contro cui l’Udinese ha realizzato più gol fuori casa in Serie A: 57, 56 contro l’Inter.
Solo Martin Baturina (quattro – febbraio 2003) e Nico Paz (otto – 2004) sono più giovani di Arthur Atta tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno tre gol fuori casa in questo campionato: quattro, 3G+1A, gennaio 2003.
Jurgen Ekkelenkamp ha segnato cinque reti in 28 presenze finora in questa Serie A: per l’olandese un gol in meno di quanti quelli realizzati nelle prime 55 gare nei Big-5 campionati europei: sei, 3 con l’Herta Berlino e 3 con l’Udinese.
L’Udinese ha chiuso in vantaggio di almeno due gol un 1° tempo in trasferta in Serie A (2-0 vs Milan) per la prima volta dal 22 maggio 2022 (3-0 vs Salernitana).
Mike Maignan ha tagliato questa sera il traguardo delle 300 presenze nei Big-5 campionati europei: 149 delle quali con il Lille in Ligue 1 e 151 con il Milan in Serie A.