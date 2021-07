Milan, è nata una stella? Che sorpresa Kerzek

MANOVRE ROSSONERE

Contro la Pro Sesto il 17enne ha fatto un’ottima impressione, così come Pobega, che ora potrebbe restare

di

Simone Cerrano

Capita che il calcio estivo regali favole del tutto inaspettate. È quello che sta capitando a Milos Kerkez, ragazzino terribile del Milan, che ad appena 17 anni, ne compirà 18 il prossimo 7 novembre, è già riuscito a stuzzicare la curiosità, e pure le aspettative, di tutto il mondo rossonero. Merito di quei 120 secondi perfetti nel finale della prima amichevole stagionale del Diavolo, quella giocata sabato contro la Pro Sesto. Dall’89’ al 91’, due mancini precisi e due gol. Ma non solo. Nei 45’ che gli ha concesso Stefano Pioli ha garantito anche tanta spinta e tanta qualità sulla fascia sinistra, il suo habitat naturale. Getty Images

Basta sfogliare il suo profilo social per capire subito qual è il modello a cui si ispira, il giovanissimo Milos: Theo Hernandez. Stesso ruolo, stesse caratteristiche. Kerkez, nato in Serbia ma di nazionalità ungherese, ha spiccate doti offensive. Quelle difensive le ha affinate nei 6 mesi trascorsi con la Primavera agli ordini di Federico Giunti. E con i giovani Milos è pronto a tornare a fine preparazione. Intanto si gode la sua favola estiva. Che non si sa mai.

Anche Tommaso Pobega sta sfruttando al massimo l’estate. Il centrocampista dell’Under 21, rientrato alla base dopo un’ottima stagione con lo Spezia sembrava destinato ad essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Fiorentina e Atalanta non mollano. Ma Pioli e Maldini dopo averlo visto all’opera da vicino non sono più così convinti che cederlo sia una buona idea, anzi.

Intanto dopo la giornata di riposo, la prima dall’inizio della preparazione, concessa ieri dal tecnico rossonero, oggi pomeriggio si ricomincia a sudare a Milanello. Non ci sarà Olivier Giroud che dopo visite mediche e firma è partito per completare le vacanze post Europeo. Il primo allenamento in rossonero del francese è previsto tra una settimana circa.

BALLO-TOURÈ: "DARÓ IL 200%"

"All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È un sogno per me": sono le prime sincere parole di Fodé Ballo-Touré, nuovo terzino del Milan acquistato dal Monaco. Il senegalese si racconta ai microfoni di Milan Tv dopo l'ufficialità annunciata ieri: "Gioco in maniera aggressiva - spiega - sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale. Sono una brava persona. Ai tifosi posso dire che darò il 200% per la maglia. Anche se non dovesse essere tutto facile, spero che mi supportino. Nel calcio ci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò davvero di tutto per riuscire a renderli felici. Speriamo di fare una grande stagione".



