Milan, è il giorno di Fonseca: la presentazione nel deserto

Il nuovo tecnico si presenta alla stampa, ma i tifosi non ci saranno e il mercato piange

Il primo giorno della stagione 2024/2025 del Milan è oggi. I giocatori rossoneri non impegnati tra Europeo e Copa America si ritroveranno a Milanello per il primo allenamento della stagione, in programma alle 17, ma prima sarà il momento di presentare il nuovo tecnico Paulo Fonseca alla stampa... ma non ai tifosi perché la Curva Sud ha annunciato con un comunicato che a differenza del recente passato non sarà presente a Milanello perché "sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere". L'allenatore portoghese, che è sbarcato sabato a Milano e ha avuto un paio di giorni per acclimatarsi, parlerà in conferenza stampa a Casa Milan alle 11 con al fianco la dirigenza al completo, Ibrahimovic compreso.

Facile immaginare che molte delle domande dei cronisti presenti saranno sul mercato del Diavolo, che finora è stato sostanzialmente fermo (a parte il riscatto di Alex Jimenez), e costringerà Fonseca a iniziare a lavorare con diversi ruoli scoperti e in mezzo a un clima di generale scetticismo (i 35mila abbonati sono solo un "atto d'amore", come hanno sottolineato gli ultras).

Da inizio mercato la priorità del Milan è stato il numero 9, ma con la telenovela Zirkzee che sembra essere arrivata alla fine con il Manchester United al rettilineo finale, sarebbero al momento soltanto due le soluzioni rimaste: Romelu Lukaku, per cui il Chelsea non apre al prestito e che comunque aspetta l'evoluzione del caso Osimhen per riabbracciare Conte a Napoli, e Alvaro Morata, che dopo aver giurato amore all'Atletico Madrid si è leggermente tirato indietro in un'intervista rilasciata a una nota emittente nazionale negli scorsi giorni. Per riportare in Italia il capitano della Spagna bastano i 13 milioni della clausola, ma sarà decisiva la sua volontà e probabilmente oltre a lui servirebbe comunque almeno un’altra punta, magari con caratteristiche diverse, per fare un reparto più completo e funzionale. Vedi anche Milan Morata: "Futuro? Vorrei restare all'Atletico Madrid, ma non si sa mai"

Se il mercato degli attaccanti piange, la situazione non è diversa negli altri reparti. Emerson Royal si potrebbe chiudere questa settimana, ma per scacciare lo scetticismo serviranno colpi anche di nome per rispondere a Inter (Zielinski, Taremi e Martinez), Juve (Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram) e Napoli (Buongiorno e Spinazzola) e ridare entusiasmo ai tifosi. Servono un difensore centrale, forse un vice Theo (Ibra ha detto che sarà Jimenez) e almeno un centrocampista (per Fofana discorso rimandato a fine Europeo), oltre ovviamente alle punte.

La nuova stagione comincia oggi, ma il Diavolo sembra ancora in alto mare e i tifosi sono preoccupati. Da Casa Milan però fanno filtrare che i giocatori arriveranno e che la squadra sarà più forte dello scorso anno.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 11 - Conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca presso Casa Milan: il tecnico portoghese sarà accompagnato da un membro della dirigenza

Ore 17 - Primo allenamento della stagione presso il Centro Sportivo di Milanello

Al fianco di Paulo Fonseca, oltre al suo staff, ci sarà anche Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, che permetterà ad alcuni dei suoi ragazzi di lavorare insieme alla prima squadra per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, dove l'U23 rossonera giocherà in Serie C. Saranno dunque presenti tanti talenti, come ad esempio Alex Jimenez, appena riscattato dal Real Madrid, anche se quelli più attesi saranno invece assenti. Camarda, Sia, Zeroli e Bartesaghi non ci saranno infatti perché impegnati con l'Italia U19 all'Europeo di categoria.

