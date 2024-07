Pioli verso il no all'Al-Ittihad: non è più convinto del progetto saudita

COLPO DI SCENA

Il tecnico di Parma non sembra più essere convinto del progetto saudita, anche in seguito alle dimissioni del presidente Nazer (al momento sospese)

© Getty Images L'approdo di Stefano Pioli all'Al-Ittihad potrebbe saltare clamorosamente. Nonostante fino a qualche giorno fa sembrasse tutto fatto per le firme, nelle ultime ore la situazione sta cambiando in maniera quasi inaspettata. Come riferito da Sky Sport, l'ex tecnico del Milan non sarebbe più convinto di accettare l'offerta saudita a causa di problematiche contrattuali e soprattutto dopo le dimissioni del presidente e il cambiamento di determinati presupposti anche tecnici.

All'interno del club saudita al momento regna il caos. Il presidente Laoy Nazer, che aveva scelto il tecnico parmigiano insieme al direttore sportivo Ramon Planes, ha rassegnato le proprie dimissioni al ministero dello Sport che però, come riferito dal portale saudita AlYaum.com, sono state momentaneamente sospese: è stato anche formato un comitato per verificare le ragioni delle dimissioni e quanto sta accadendo all'interno del club. Non trovano conferme, invece, le indiscrezioni del Le Parisien, che aveva parlato di un veto posto da Karim Benzema sull'ex allenatore del Milan. Dovrebbe trattarsi di una scelta dello stesso Pioli.

Vedi anche Calcio Arabia Saudita, le 18 squadre della Saudi Pro League saranno privatizzate

Chi al posto di Pioli? Dopo l'esonero di Gallardo, il club saudita aveva individuato in Pioli il profilo ideale per costruire un progetto vincente, ma così non sarà. Prima di scegliere l'allenatore italiano, l'Al-Itthiad aveva sondato Galtier, mentre ora si vocifera di un possibile approdo di Blanc.