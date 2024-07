Morata: "Futuro? Vorrei restare all'Atletico Madrid, ma non si sa mai" 

© Getty Images

Alvaro Morata torna a parlare del proprio futuro. Direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha rilasciato un'intervista a ElDesmarque Cuatro dove ha toccato tanti temi, rispondendo così a una domanda in merito al proprio futuro all'Atletico Madrid: "È il mio desiderio dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto, ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta".