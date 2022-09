Milan, dalla Francia: due-tre settimane di stop per Maignan

Il Milan rischia di perdere Mike Maignan per due o tre settimane. Come riporta Le Parisien, infatti, gli esami a cui si è sottoposto il portiere presso l'Ospedale americano di Parigi avrebbero evidenziato una piccola lesione al polpaccio sinistro. L'ex Lille farà ora ritorno in Italia, dove verrà sottoposto a nuovi test sotto la supervisione dello staff medico rossonero, che valuterà più nel dettaglio l'infortunio e i relativi tempi di recupero.