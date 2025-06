Tegola in casa Sampdoria dopo la gara d'andata dei play out contro la Salernitana, vinta dai blucerchiati 2-0 dai padroni di casa. Alessio Cragno, il portiere titolare costretto ad uscire in barella al 26' del secondo tempo, ha subito la lesione del tendine d'Achille della gamba destra. Per Cragno, il cui contratto con i blucerchiati è in scadenza a fine giugno, e che in passato ha vestito le maglie di Cagliari, Sassuolo e Monza, ora ci sarà uno stop valutabile tra i 4 e 6 mesi.