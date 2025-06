Mondiale per Club, ecco figurine e card ufficiali firmate Panini

La FIFA Club World Cup 2025 iniziata in Usa è l'apice del calcio: la competizione per club più grande ed inclusiva della storia. Un torneo globale con i 32 migliori club provenienti da sei confederazioni che si sfidano per diventare Campioni del Mondo. Grazie alle collezioni ufficiali Panini, i tifosi di tutto il mondo potranno entrare a far parte della competizione che decreterà i campioni assoluti, avendo l'opportunità di scoprire in anticipo tutte le curiosità dietro a questo grandissimo torneo. La collezione ufficiale di figurine della FIFA Club World Cup 2025, con oltre 500 figurine, ha l’obiettivo di unire il mondo attraverso il calcio e il fan. È lo strumento ideale per seguire il torneo: stadi, calendario delle partite, loghi, squadre e focus sui migliori giocatori di ogni squadra, oltre alla possibilità di creare una figurina personalizzata attraverso l’app MyPanini. Come avviene per tutte le competizioni calcistiche più importanti, ad arricchire la proposta di Panini, in edicola anche la collezione FIFA Club World Cup 2025 Adrenalyn XL, fantastiche card da collezione, con veri tesori, dedicate ai protagonisti assoluti della manifestazione.